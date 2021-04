Manchester United, Solskjaer: "Match in crescendo, bella vittoria"

Il Manchester United soffre ma alla fine riesce a vincere in casa contro il Burnley per tre a uno: la doppietta di di Greenwood, inframmezzata dal pari di Tarkowski, e la singola a tempo scaduto di Cavani le reti del match. Ole Gunnar Solskjaer è molto soddisfatto nel post partita: "Siamo migliorati molto nel corso del match e ne ha giovato anche la nostra forma fisica: d'altronde con tutte le partite che abbiamo giocato in stagione poteva subentrare della stanchezza. Oggi abbiamo fatto una buona gara, Greenwood ha segnato una bella doppietta e ha lavorato molto bene per la squadra. Dobbiamo continuare così, adesso per la prima volta avremo una leggera sosta non avendo il turno infrasettimanale di Europa League potremo ricaricare le pile e ne avremo bisogno visto che giocheremo contro il Leeds".