Manchester United, Solskjaer sulle recenti difficoltà: "C'è un po' di preoccupazione"

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato il deludente 0-0 dei Red Devils sul campo del Crystal Palace: "È chiaro che non possiamo essere contenti se non creiamo abbastanza occasioni per vincere. Nell'ultima settimana abbiamo giocato tre gare senza riuscire a segnare. È vero che non abbiamo subito gol ma siamo in un momento decisivo della stagione. Non siamo ai nostri livelli di forma abituali o ai livelli di forma in cui siamo stati per molti mesi. Ovviamente c'è un po' di preoccupazione ma so che i giocatori stanno dando il massimo. Giochiamo ogni tre giorni e la squadra sta dando tutto. Sono soddisfatto dell'impegno che ci stiamo mettendo ma dobbiamo tornare a giocare con più qualità".