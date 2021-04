Manchester United, tifosi fanno irruzione nel centro sportivo: striscioni contro Glazer

Un gruppo di tifosi del Manchester United, come dimostrano le immagini raccolte da Sky Sports UK, ha ottenuto l'accesso al centro sportivo dei Red Devils per protestare contro la decisione della società (poi rivista) di entrare a far parte della Superlega europea. Ai tifosi è stato poi permesso di restare all'interno della struttura e di esporre alcuni striscioni contro la famiglia Glazer.

Circa 20 manifestanti sono entrati a Carrington e si sono diretti prima alla reception e poi ai campi di allenamento della prima squadra. L'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, insieme a Michael Carrick, Darren Fletcher e Nemanja Matic ha parlato con i tifosi, che poi sono andati via senza creare problemi.

Manchester United fans gained access to the Carrington training ground this morning as they protested against the Glazer family's ownership of the club

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 22, 2021