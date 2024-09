Ufficiale Marsiglia, il flop Ounahi ceduto in Grecia: il marocchino in prestito al Panathinaikos

Dopo l'ottimo Mondiale disputato in Qatar, Azzedine Ounahi era stato uno dei calciatori più ambiti sul mercato. In Italia ci provò il Napoli ma alla fine fu l'Olympique Marsiglia a vincere il duello e a strapparlo all'Angers per 8 milioni di euro. In Provenza, però, il centrocampista marocchino non è mai riuscito a dimostrare tutte le sue qualità: 7 presenze in Ligue 1 nella prima stagione, 21 nell'ultima e in questa appena cominciata zero.

Roberto De Zerbi non lo ritiene utile nel suo progetto e per questa ragione l'OM ha raggiunto l'accordo con il Panathinaikos per la cessione in prestito del giocatore: il club di Atene sborserà 500 mila euro per il prestito ed eventualmente altri 11,5 per riscattarlo.