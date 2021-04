Mascarell, numeri da maratoneta come capitano dello Schalke 04. Ma il suo futuro sarà altrove

Omar Mascarell ha già deciso: a fine stagione lascerà lo Schalke 04 e cercherà nuova gloria in Spagna, Inghilterra o magari in Italia. Prima però c'è da onorare il finale di stagione e la fascia da capitano dei Knappen, proprio come nella vittoria per 1-0 di questo fine-settimana contro l'Augsburg.

Una dedizione totale alla causa e uno spirito di sacrificio esemplare mostrati anche nell'ultimo impegno di campionato: ieri il centrocampista spagnolo è stato infatti il calciatore con più km percorsi in campo (ben 12.55), dando così continuità a quanto accaduto con Bayer Leverkusen (12.94) e Borussia Monchengladbach (12.62).

Sempre contro l'Augsburg sono stati inoltre 64 i suoi interventi, 36 su 43 i passaggi riusciti e 4 i tackle, con 1 intercetto e 2 dribbling. Giocate da protagonista e numeri da maratoneta, quelli del classe '93 ex Real Madrid, destinato sicuramente ad accendere la prossima finestra di mercato in casa Schalke.