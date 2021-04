Mathieu e il trasferimento al Barça: "Non volevo andarci, feci un contratto falso pur di restare"

Jeremy Mathieu ricorda il suo trasferimento al Barcellona nel 2014: "Non volevo andare al Barça, ero contento al Valencia e allora mi chiesi: 'Ha senso andare a scaldare la panchina del Barcellona?’", ha raccontato l'ex difensore francese a L'Equipe. "Quando ricevetti il contratto che mi offriva il Barcellona, ne scrissi uno nuovo che era a metà tra quello che mi proponevano e quello che guadagnavo al Valencia. Mostrai questo contratto falso al direttore sportivo dicendogli che per quelle cifre sarei rimasto e lui mi disse che non ci sarebbero stati problemi".

I problemi, invece, ci furono eccome: "Convocammo il presidente che rifiutò. Il ds non poteva crederci, io strappai il foglio e gli dissi: 'Allora vado al Barcellona'. In quel momento ho capito che al Valencia non contavano su di me", la chiosa ancora piena di tristezza del classe '83.