Mendy insuperabile in Champions: porta inviolata in 6 partite su 7, solo Navas meglio di lui

Il Chelsea per lui ha speso un bel po' di soldi e si è dimenticato dell'investimento operato due anni prima per Kepa, relegato a un ruolo di comparsa. Edouard Mendy sta ripagando la fiducia dei Blues: il portiere ex Rennes, infatti, ha mantenuto la porta inviolata in Champions League in 6 delle 7 partite giocate, le sue prime nella massima competizione europea. Meglio di lui solo Keylor Navas, che fece 7 su 7.

🧤 - Edouard Mendy🇸🇳 keeps his 6th clean sheet in his 7th Champions League appearance. The only other goalkeeper to keep a clean sheet in at least 6 of his first 7 CL matches is Keylor Navas🇨🇷 (all 7). #CHEATM #UCL

