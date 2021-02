Mercato chiuso in Inghilterra: un'ora aggiuntiva a chi depositava la documentazione entro le 23

Finestra chiusa in Inghilterra. A mezzanotte è scaduto il tempo massimo per depositare i contratti dei trasferimenti. La Premier League però ha concesso un’ora ulteriore per chiudere le operazioni alle società che avrebbero depositato la documentazione necessaria entro e non oltre le ore 23.