Messi da oggi è svincolato, in casa Barça massima tranquillità: ecco cosa manca per le firme

In casa Barcellona non potrebbero essere più tranquilli: il rinnovo di Messi arriverà e il capitano resterà in quella che è ormai diventata casa sua. Leo ha già detto sì a Laporta, Laporta ha già detto a Leo che ripartirà proprio da lui per costruire un Barça nuovamente competitivo a livello internazionale. Cosa manca quindi? Definire gli ultimi dettagli economici, vista la complessità del nuovo accordo e anche la precaria situazione finanziaria del club blaugrana, ma il finale felice - come sottolinea questa mattina il quotidiano catalano Sport - arriverà e la Pulga continuerà così il suo percorso in Catalogna.