Monaco-Lione, rissa finale e 4 espulsi (2 italiani). Kovac: "Hanno iniziato loro"

Rissa nel finale di Monaco-Lione, al termine di una partita ricca di emozioni. Una situazione degenerata al triplice fischio e che ha portato all'espulsione di 4 giocatori, 2 a testa, Pellegri e Geubbels da una parte, De Sciglio e Marcelo dall'altra. In merito il tecnico dei monegaschi, Niko Kovac, ha dichiarato: "Non ho visto tutto, ma dopo il triplice fischio ho assistito alla discussione di un giocatore del Lione. Direi che non siamo stati noi a iniziare, so chi è stato ma non voglio entrare nel merito. So cosa ha scatenato tutto, ci sono stati due cartellini rossi e qualche infortunato. Se vedete le immagini capirete che non siamo stati noi a iniziare. Sono stati i nostri avversari".