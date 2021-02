Mondiale per Club, a dicembre col solito format in Giappone. Il torneo a 24 squadre può attendere

Con la conclusione del Mondiale per Club di Qatar 2020 l'appuntamento è a dicembre per la nuova edizione che si disputerà in Giappone. Ricordiamo che quest'anno si sarebbe dovuta disputare la prima edizione del torneo allargato a 24 squadre in Cina nel mese di giugno. La pandemia che ha stravolto anche il calcio ha convinto la FIFA a tornare sui propri passi, ripristinando il solito format e cambiando sede.