Mondiale per Club, Gignac si consola vincendo la classifica marcatori del torneo

Una piccola consolazione per André-Pierre Gignac. L'attaccante del Tigres ha vinto la classifica marcatori del torneo con tre reti segnate, due delle quali su rigore. Il francese è stato protagonista della doppietta con cui il Tigres ha ribaltato la partita contro i sudcoreani dell'Ulsan, infine ha segnato dagli undici metri la rete che ha estromesso il Palmeiras, entrando nella storia del calcio messicano e del Nord e Centro America. Mai infatti una squadra CONCACAF era riuscita a conquistarsi una finale del Mondiale per club. Secondo posto per Robert Lewandowski, con 2 reti segnate, entrambe all'Al Ahly in semifinale. Chiudono con un gol Almoez Ali, EDmilson e Mohammed Muntari (Al-Suhail), Hussein El Shahrat (Al Ahly), Kim Kee-hee e Yoon Bit-garam (Ulsan) e Benjamin Pavard (Bayern).