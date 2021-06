Mondiali 2030, Spagna e Portogallo annunceranno domani la loro candidatura congiunta

Un grande evento, per celebrare una grande alleanza. Domani sera, al Wanda Metropolitano, si affronteranno in amichevole Spagna e Portogallo: un'occasione non solo per misurarsi in vista dell'Europeo e festeggiare il centenario del primo match ufficiale tra le due Nazionali, ma anche per ufficializzare la candidatura congiunta per ospitare i Mondiali del 2030, che sarà presentata dalle più alte cariche governative e sportive dei due Paesi.