Muriqi sta conquistando tutti: c'è l'Aston Villa, il Maiorca vuole che esca solo con la clausola

vedi letture

Vedat Muriqi, a differenza di quanto accaduto nella Lazio, sta riuscendo a farsi amare in quel di Maiorca, tanto da star scatenando sul suo conto interessamenti illustri e che potrebbero portare in futuro a una cessione multimilionaria. Come si apprende da OkDiario.com, infatti, sul centravanti kosovaro classe '94 si sta muovendo l'Aston Villa, anche se gli spagnoli non vorrebbero disfarsene se non previa pagamento della clausola da 40 milioni di euro. A Son Moix sono convinti di poterlo trattenere almeno fino al termine della stagione.