Musiala ha scelto la Germania. Prima dell'annuncio, il 2003 del Bayern ha chiamato Southgate

A due giorni dal suo 18esimo compleanno, e all'indomani del gol in Champions League contro la Lazio, Jamal Musiala ha annunciato di aver scelto la nazionale tedesca per il suo futuro. Dopo aver vestito la maglia dell'Inghilterra anche in Under 21, Musiala ha optato per la Germania grazie anche al lavoro di Löw e Bierhoff. "Sono rimasto impressionato da quanto fossero ben informati sul mio conto", ha detto Musiala in una intervista nel corso della quale ha spiegato la sua scelta.

C'è di più: questa mattina, prima di rilasciare l'intervista e comunicare la sua decisione, Musiala ha chiamato il ct dell'Inghilterra Southgate per comunicargli in privato la sua scelta. Quest'ultimo nelle ultime settimane ha più volte provato a convincerlo con diverse videoconferenze ma, evidentemente, la Germania è stata più convincente.