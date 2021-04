Nagelsmann bacchetta Angelino: "Non troverà sempre allenatori come me"

Dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, che ha quasi chiuso i giochi per la Bundesliga, il Lipsia di Nagelsmann vuole tornare a vincere. Sabato il club della Red Bull sfiderà il Werder e il tecnico ha parlato delle condizioni di Angelino, che ha annunciato sui social di essere pronto a giocare: "Se non fossimo in emergenza in difesa, non lo convocherei. Siamo tutti contenti che abbia recuperato, ma ci sono cose nella vita che deve migliorare: come affrontare correttamente gli infortuni o come canalizzare le emozioni correttamente. Ho già detto la mia sui social, in generale penso che comunicare qualcosa attraverso di essi sia sbagliato. Come rompere con la propria fidanzata tramite SMS. Ci sono allenatori che non sono così tranquilli come me. In futuro dovrà imparare a gestirsi meglio".