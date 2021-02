Newcastle, Bruce: "Bella reazione nella ripresa, dopo un primo tempo difficoltoso"

vedi letture

Le dichiarazioni di Bruce dopo Chelsea-Newcastle 2-0.

Il tecnico del Newcastle Steve Bruce ha analizzato così la sconfitta per 2-0 sul campo del Chelsea: "Abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo, in particolare nel contenere Werner. Siamo migliorati nella ripresa, mettendo più pressione al Chelsea. I calci piazzati sono stati un problema in particolare nel primo tempo: di solito è un nostro grande punto di forza, quindi è qualcosa che rivedremo. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nelle ultime otto settimane e sono contento della reazione che abbiamo avuto nella ripresa. Ci sono diverse squadre che si guardano alle spalle: se continueremo a giocare come nell'ultimo mese, non avremo problemi di classifica".