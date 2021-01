Newcastle, chiesto al Celtic il prestito dell'ex Genoa Ntcham

Il Newcastle ha chiesto al Celtic il prestito di Olivier Ntcham, centrocampista offensivo passato anche per il Genoa dal 2015 al 2017. Il 24enne vorrebbe lasciare la Scozia e gradirebbe un passaggio in Premier League, ma il club di Glasgow preferirebbe darlo via solo con un obbligo di riscatto. Non c'è ancora intesa, dunque, e le ore scorrono via veloci: corsa contro il tempo.