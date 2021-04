Neymar dal calcio alle carte: "A fine carriera farò il giocatore professionista di poker"

Il futuro di Neymar potrebbe passare dal verde di un campo di calcio a quello di... un tavolo da poker. In piena corsa per la Champions, il campione brasiliano è reduce dalla strepitosa prestazione contro il Bayern Monaco con conseguente qualificazione del PSG alle semifinali, ma sembra avere già le idee chiare riguardo la sua vita dopo la fine della carriera da calciatore. "Quando smetterò - ha detto a CNews - vorrei diventare un giocatore professionista di poker. È una delle cose che mi piace di più fare, ci gioco quasi tutti i giorni. Ho iniziato a farlo in Brasile, in occasione dei Mondiali del 2014, e da quel momento non ho più smesso. Mi sento molto a mio agio e credo che, quando smetterò di giocare a calcio, potrò dedicarmi ai tornei, a viaggiare per giocare in manifestazioni a cui ho sempre voluto prendere parte ma a cui ho dovuto rinunciare a causa dei miei tanti impegni".