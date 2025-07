Ufficiale Niente Roma, Richard Rios vola in Portogallo: il Benfica lo acquista per 27 milioni

Richard Rios, centrocampista colombiano di 25 anni, è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Benfica. Il club portoghese ha annunciato la firma del giocatore con un contratto valido fino al 30 giugno 2030, dopo aver trovato un accordo con il Palmeiras per un trasferimento sulla base di 27 milioni di euro. A questi si aggiunge una quota di circa 419.000 euro destinata ai club di formazione. La clausola di rescissione è fissata a 100 milioni di euro.

Ríos ha espresso tutta la sua emozione ai microfoni di BTV: "È una felicità immensa per me e la mia famiglia. Giocare in Europa era un sogno, farlo in un club così grande come il Benfica è gratificante", ha detto. Originario di Vegachí, in Colombia, Ríos ha iniziato nel futsal, diventando professionista a 16 anni con l’Alianza Platanera e partecipando al Sudamericano Sub-20 nel 2017. Il passaggio al calcio a undici è arrivato nel 2019 con il Flamengo, dove si è messo in luce prima nella squadra U20, poi con la prima squadra. Ha avuto esperienze anche in Messico con il Mazatlán e in Serie B brasiliana con il Guarani, prima di approdare al Palmeiras nel 2023.

Con la squadra paulista ha collezionato 138 presenze e 11 gol, vincendo due campionati brasiliani e attirando anche l'attenzione della Roma. Con la nazionale colombiana ha già totalizzato 23 presenze e 2 reti. Ora inizia una nuova avventura con le Águias.