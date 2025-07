Ufficiale Niente Sassuolo per Sebulonsen: il terzino norvegese ha firmato con il Colonia

Il Colonia ha annunciato l'ingaggio del terzino destro norvegese Sebastian Sebulonsen, che ha firmato un contratto fino al 2028. Il classe 2000, che era stato cercato anche dal Sassuolo, ha superato le visite mediche ieri pomeriggio e ha formalizzato il suo arrivo venerdì mattina, poco prima dell’allenamento.

"Siamo molto felici di aver aggiunto un secondo terzino destro alla rosa. Sebastian è un atleta completo, fisicamente solido e tatticamente flessibile. Risponde perfettamente ai criteri che cerchiamo e ci offre nuove soluzioni. Le sue qualità e il potenziale di crescita lo rendono un acquisto prezioso", ha dichiarato il direttore sportivo Thomas Kessler. Sebulonsen arriva dal Bröndby, club danese della Superligaen dove giocava dal 2022. Nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze, contribuendo alla qualificazione della squadra al Championship Round e alla conquista del terzo posto in campionato.

"Sono davvero felice di essere qui. I miei compagni che hanno già giocato in Germania mi hanno parlato molto bene del Colonia. Non vedo l’ora di indossare per la prima volta questa maglia e di giocare al RheinEnergieSTADION. Voglio aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi, dando sempre il massimo", ha commentato il nuovo acquisto.

Nato a Sola il 27 gennaio 2000, Sebulonsen ha esordito tra i professionisti a soli 16 anni con il Sola FK nella seconda divisione norvegese, segnando 9 gol in 26 partite. Ha poi vestito la maglia del Viking FK in Eliteserien, prima del trasferimento in Danimarca. Con il Bröndby ha totalizzato 67 presenze, 11 reti e 6 assist.