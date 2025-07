Ufficiale Strasburgo scatenato, il 10° rinforzo arriva ancora dal Chelsea: ecco Samuels-Smith

Lo Strasburgo continua a essere uno dei protagonisti assoluti del mercato estivo in Ligue 1. Il club alsaziano ha ufficializzato oggi il suo decimo rinforzo: si tratta di Ishe Samuels-Smith, difensore inglese classe 2006 che arriva a titolo definitivo dal Chelsea. Il terzino sinistro, capace di adattarsi anche al centro della difesa, ha firmato un contratto quinquennale, fino al 2029.

Nato a Manchester e cresciuto nel vivaio dell’Everton, Samuels-Smith era stato acquistato dai Blues nel luglio 2023. Nella passata stagione ha disputato 44 partite con la squadra U21 del Chelsea in Premier League 2, realizzando 2 gol e servendo 7 assist. Il Racing ha sborsato 7,5 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del promettente nazionale U19 inglese. Già aggregato al gruppo in ritiro in Austria, Samuels-Smith è stato salutato dal Chelsea con un comunicato ufficiale: "Ringraziamo Ishé per il suo impegno durante il periodo trascorso a Stamford Bridge e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge nella nota del club londinese.

Con l'arrivo del difensore inglese, lo Strasburgo continua a puntare forte sui giovani e conferma la sinergia con i "gemellati" del Chelsea. Samuels-Smith si aggiunge a una lunga lista di nuovi innesti, tra cui Joaquín Panichelli, Valentín Barco, Soumaïla Coulibaly, Andrew Omobamidele e altri prospetti interessanti. Un progetto ambizioso per il Racing, che sogna in grande e vuole ben figurare anche in Europa.