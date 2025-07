Ufficiale Non solo acquisti folli, il Chelsea blinda un talento: Ato Ampah firma fino al 2028

Il Chelsea ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Ato Ampah fino al 2028. Il giovane esterno offensivo, classe 2005, proseguirà così la sua crescita a Stamford Bridge dopo essersi affermato come uno dei profili più promettenti del vivaio dei Blues.

Ampah è entrato nell’Academy del Chelsea da giovanissimo, proveniente dal calcio dilettantistico e ha scalato rapidamente le gerarchie del settore giovanile di Cobham. Negli ultimi quattro anni si è messo in mostra con ottime prestazioni nelle squadre Under-18 e Under-21. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e 5 gol con l’Under-21, dimostrando le sue doti da ala offensiva: veloce, tecnico e sempre pronto a puntare l’uomo. Il momento più importante della sua carriera finora è arrivato con l’esordio in prima squadra, subentrando all’intervallo nella vittoria contro l’Astana in Conference League.

Sul piano internazionale, Ampah ha già indossato la maglia dell’Inghilterra Under-18, confermando il suo status di giovane in rampa di lancio anche a livello europeo. Con questo rinnovo fino al 2028, il Chelsea dimostra ancora una volta la volontà di puntare sui propri talenti. Per Ampah si tratta di una grande occasione per continuare a crescere e avvicinarsi sempre di più alla prima squadra. Adesso tocca a Maresca dargli qualche possibilità in più.