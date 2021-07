Non solo Sancho, da Pau Torres a Kane: la wishlist del Man United di mister Solskjaer

vedi letture

Non solo Jadon Sancho del Borussia Dortmund, la wishlist di moster Solskjaer prevede almeno altri tre grandi obiettivi di mercato in questa finestra estiva: si tratta del centrocampista del West Ham Declan Rice, del difensore del Villarreal Pau Torres e del bomber del Tottenham Harry Kane. Il Manchester United lavora così a un vero e proprio restyling per soddisfare le richieste del suo allenatore, con un occhio ovviamente anche alle cessioni.