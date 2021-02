Nuovo episodio di razzismo in Inghilterra. L'Aston Villa: "Messaggi disgustosi contro Wright"

vedi letture

Altro episodio di razzismo online in Inghilterra, questa volta ai danni del calciatore dell'Aston Villa, attualmente in prestito al Walsall, Tyreik Wright: "L'Aston Villa è sconvolto dagli abusi razzisti subiti da uno dei calciatori cresciuti nella nostra Accademia - scrive il club in un comunicato - Tyreik ha ricevuto messaggi disgustosi e ripugnanti sul proprio account Instagram, messaggi che il club ha segnalato sia alla piattaforma che alla polizia del West Midlands. L'Aston Villa lavorerà al fianco del Walsall per fornire a Tyreik tutto il supporto di cui ha bisogno e continuerà a fare tutto il possibile per denunciare e aiutare a sradicare tutte le forme di discriminazione".