Odegaard fa felice Arteta. Ma il Real Madrid non vuole vendere il norvegese a giugno

Negli scorsi giorni Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, si è dichiarato soddisfatto della stagione in prestito dal Real Madrid di Martin Odegaard. Quale sarà il destino del norvegese? Il Madrid non ha comunque intenzione di venderlo e di perderne la proprietà del cartellino in estate. Sarà dunque un nuovo prestito per Odegaard, magari sempre alla corte del club di Kroenke? Oppure Arteta convincerà la proprietà a fare una maxi offerta per far cambiare direzione a riguardo a Florentino?