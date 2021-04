Oggi la commemorazione di Hillsborough, Klopp: "Assalto al pullman del Real non aiuta"

Nel post partita di ieri, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato anche l'assalto con lancio di oggetti al pullman del Real Madrid da parte dei tifosi Reds. Un evento censurabile che è arrivato il giorno prima della commemorazione della strage di Hillsborough (15 aprile 1989) che si terrà oggi: "Ho saputo cosa fosse successo solo dopo la gara. Questa è una settimana speciale per noi, queste situazioni non sono d'aiuto e lo sanno tutti ma non ho altro da dire. Avremo una giornata importante insieme ai nostri tifosi e questo è quello a cui sto pensando. Per il resto il club ha già detto cosa pensa". In calce il video con le parole di Jurgen Klopp.