Olanda U21, i convocati per l'Europeo: prima chiamata per Brian Brobbey

Attraverso il proprio sito ufficiale, la federazione olandese ha reso noti i convocati per la prima fase del prossimo Europeo Under 21. Tra i convocati c'è Justin Kluivert, ex Roma, ma nessun calciatore proveniente dalla Serie A italiana. Prima chiamata per Brian Brobbey, rivelazione con la maglia dell'Ajax in patria ed Europa.

Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Maarten Paes (FC Utrecht), Kjell Scherpen (Ajax).

Difensori: Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Sven Botman (Lille), Danilo Doekhi (Vitesse), Tyrell Malacia (Feyenoord), Perr Schuurs (Ajax), Jordan Teze (PSV), Jurriën Timber (Ajax), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC).

Centrocampisti: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Teun Koopmeiners (AZ), Ludovit Reis (VfL Osnabrück), Dani de Wit (AZ).

Attaccanti: Myron Boadu (AZ), Brian Brobbey (Ajax), Javairô Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Justin Kluivert (RB Leipzig), Noa Lang (Club Brugge).