OM, Sampaoli: "Quando mi muovo penso meglio. Anche Nietzsche faceva così"

A due giorni dalla sfida di Ligue 1 contro il Lorient, il tecnico del Marsiglia, Jorge Sampaoli, ha parlato in conferenza stampa della sua attitudine. Il tecnico è noto per essere spesso agitato, tuttavia ha specificato: "Oggi sono più tranquillo, una versione più calma di prima. Ma è un'incapacità personale, non riesco a pensare di fermarmi e non lo correggerei alla mia età" ha dichiarato il tecnico 61enne: "Penso che si debba pensare camminando. Analizzo meglio quando mi muovo che da fermo. Penso che anche Nietzsche stesse pensando camminando".