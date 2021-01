OM, Villas-Boas: "Risultati disastrosi, sono il responsabile. Mai ricevuto l'offerta di rinnovo"

André Villas-Boas lascerà l'Olympique Marsiglia al termine della stagione. Lo ha dichiarato lo stesso tecnico portoghese oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rennes ammettendo in merito al contratto in scadenza: "Non ho mai ricevuto un'offerta di rinnovo ed è il 29 gennaio. Penso che il tempo sia scaduto". Sui risultati: "Non ho mai avuto informazioni dalla dirigenza, non mi aspetto l'offerta di rinnovo. Sono responsabile dei risultati attuali che sono un disastro".