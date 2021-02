Paris Saint-Germain, Mbappé può trasferirsi al Real Madrid fra due anni

Il Real Madrid non molla Kylian Mbappé. L'attaccante francese potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Paris Saint-Germain ma non sarebbe comunque escluso un suo trasferimento alle Merengues. Secondo quanto riguarda AS, la trattativa potrebbe andare in porto fra due anni in attesa che la situazione economica dei club spagnoli migliori.