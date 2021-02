Paris Saint-Germain, Verratti: "Con Pochettino mi sento più libero di andare in avanti"

Marco Verratti ha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del Paris Saint-Germain alla vigilia della sfida contro il Digione: "Siamo ancora in corsa per vincere il titolo. Abbiamo 12 finali di campionato, la Champions League e la Coupe de France. Con la squadra che abbiamo, dobbiamo lottare fino alla fine per vincere questo titolo di campione di Francia". Sulla nuova posizione in campo, più avanzata: "Con l'allenatore mi sento più libero di andare dove voglio in campo, di trovare gli spazi, di stare un po' più in avanti. Diverse volte sono entrato in area, e in area è più facile fare l'assist".