Ufficiale Patino lascia l'Arsenal e torna alle origini, è un giocatore del Deportivo La Coruna

vedi letture

Charlie Michael Patiño è un nuovo giocatore del Deportivo La Coruna, che ha annunciato il suo arrivo ai canali ufficiali del club: "Il Dépor ha chiuso l'acquisto di Charlie Michael Patiño (Watford, Inghilterra, 17 ottobre 2003) fino al 30 giugno 2028. Questo centrocampista mancino, figlio di padre di La Coruña, ha studiato all'accademia dell'Arsenal e ha esordito in prima squadra sotto Mikel Arteta il 21 dicembre 2021 in una partita della Coppa EFL contro il Sunderland, dove ha anche segnato un gol.

Ha giocato in prestito con l'Arsenal nel campionato (Seconda Divisione inglese) a Blackpool (2022-23) e Swansea City (2023-24), con un totale di 67 partite, 5 gol e 8 assist. Ha inoltre partecipato a 5 partite di FA Cup con i 3 club citati. Con la doppia nazionalità inglese e spagnola, Charlie Patiño è nazionale per l'Inghilterra under 15, under 16, under 17, under 19, under 20 e under 21".