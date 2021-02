Perché il Barça stecca sempre con le big? Koeman: "In realtà abbiamo battuto la Juve a Torino"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato col Cadiz, mister Ronald Koeman ha difeso così il suo Barcellona dall'accusa di fallire sistematicamente contro le big in Europa: "Abbiamo vinto contro la Juventus in trasferta, anche se poi abbiamo perso in casa. Col PSG abbiamo perso in casa, ma ora possiamo andare a vincere a Parigi. Non credo che non siamo in grado di competere con le grandi, per me questo Barcellona può battere qualsiasi avversario", le dichiarazioni convinte del tecnico blaugrana.