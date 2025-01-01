Ufficiale Ei fu il 'nuovo Kakà', poi il declino: ora l'ex Chievo Lucas Piazon riparte dalla Polonia

Il Wieczysta Krakow ha messo a segno un colpo importante: Lucas Piazon, ex talento del Chelsea, in giovane età paragonato addirittura a Kakà, è ufficialmente un nuovo giocatore del club polacco. L’annuncio è arrivato mercoledì con un comunicato ufficiale che ha confermato la firma di un contratto biennale da parte del trequartista brasiliano.

Classe 1994, Piazon era stato considerato nei primi anni della sua carriera come una delle promesse più luminose del calcio verdeoro, tanto da essere prelevato nel 2011 dal Chelsea dopo la trafila nelle giovanili del San Paolo. Con i Blues, però, non è mai riuscito a imporsi del tutto, trovando spazio solo in poche apparizioni ufficiali. La sua carriera è poi proseguita in giro per l’Europa, con esperienze in Olanda al Vitesse, in Germania con l’Eintracht Francoforte, in Spagna al Malaga, in Inghilterra con il Fulham e anche in Italia col ChievoVerona, prima di approdare più recentemente in Portogallo all’AVS Futebol SAD.

Nonostante una parabola lontana dalle aspettative iniziali, Piazon porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale e oltre 30 presenze con le selezioni giovanili del Brasile. Per il Wieczysta Kraków, che milita in 1. Liga (massima divisione del campionato polacco), si tratta di un innesto di lusso per alzare qualità e ambizioni in vista della nuova stagione.