Pique salvo: nessuna squalifica per aver detto che il Real è favorito dagli arbitri

La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha chiuso il procedimento contro Gerard Piqué, per alcune dichiarazioni rilasciate a febbraio che mettevano in discussione l'integrità della classe arbitrale. L'indagine avrebbe potuto portare a una squalifica per il difensore del Barcellona da 4 a 12 partite, ma alla fine non ci sarà alcuna sanzione. Piqué, che aveva dichiarato durante una diretta social che"l'85% degli arbitri è di Madrid. Come fanno a non fischiare a favore del Real?", sarà quindi a disposizione per la finale di Copa del Rey e per le prossime partite.