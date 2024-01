Ufficiale Planes ha beffato Maldini, lo aspetta l'Al Ittihad. Intanto ha risolto con il Betis

Addio al Betis per il direttore sportivo Ramon Planes, pronto ad imbarcarsi in una nuova avventura in Arabia Saudita. Lo aspetta l'Al Ittihad, che alla fine ha preferito avvalersi del dirigente spagnolo rispetto a Paolo Maldini, ex Milan. A fornire da incentivo, una proposta economica irrinunciabile per lui, specialmente se messa a paragone con quanto percepiva nel club andaluso: Planes, infatti, andrà a percepire uno stipendio da 2 milioni di euro netti a stagione in Arabia.

Planes prevede di farsi accompagnare in Arabia da buona parte della sua squadra di lavoro, tranne Manu Fajardo: arrivato l'estate scorsa dal Rayo Vallecano, potrebbe diventare il nuovo responsabile del mercato del Betis e comincerà a pianificare le prossime mosse. I possibili trasferimenti di Luiz Henrique e Assane Diao, il complicatissimo rinnovo di Guido Rodríguez e la necessità di rafforzare diverse posizioni passeranno attraverso le mani di Fajardo e José Miguel López Catalán, vicepresidente che avrà anche l'ultima parola sugli acquisti .

Planes, 56 anni, ha sviluppato la sua carriera da calciatore e allenatore al Lleida, nella sua città natale. Nel giugno 2007 entrò a far parte della segreteria tecnica dell'Espanyol e nel maggio 2009 venne promosso direttore sportivo. Nel 2014 fu ingaggiato dal Tottenham e poi ha lavorato con Elche, Rayo e Getafe. Nel 2018, Eric Abidal lo ingaggiò come suo braccio destro per il Barcellona. Dopo un'altra parentesi al Getafe, è arrivato il Betis, club che lascerà entro la fine del mese.