Ufficiale Anche Planes vola in Arabia Saudita. È il nuovo direttore sportivo dell'Al-Ittihad

L'Al Ittihad ha trovato il suo nuovo direttore sportivo. Dopo aver tentato invano di convincere Paolo Maldini, il club saudita ha ingaggiato Ramon Planes, ex d.s. del Betis Siviglia.

Planes lascia il club andaluso dopo soli otto mesi, in cui ha svolto un ottimo lavoro e ha posto le basi per il futuro. Il dirigente, 56 anni, ha sviluppato la sua carriera da calciatore e allenatore al Lleida, nella sua città natale. Nel giugno 2007 entrò a far parte della segreteria tecnica dell'Espanyol e nel maggio 2009 venne promosso direttore sportivo. Nel 2014 fu ingaggiato dal Tottenham e poi ha lavorato con Elche, Rayo e Getafe. Nel 2018, Eric Abidal lo ingaggiò come suo braccio destro per il Barcellona. Dopo un'altra parentesi al Getafe, è arrivato il Betis; ora l'Arabia Saudita, con un contratto di 2 milioni annui.