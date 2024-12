Ufficiale Plymouth ultimo, nuova delusione per Rooney: l'ex attaccante è stato esonerato

Dopo la pessima esperienza sulla panchina del Birmingham, arriva una nuova delusione nella carriera da allenatore di Wayne Rooney. L'ex attaccante è stato esonerato dal Plymouth, che ha guidato per 25 partite con un bilancio di 5 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte. La squadra è ultima in classifica di Championship con 18 punti in 23 gare disputate.

Questo il comunicato: "Il Plymouth Argyle può confermare che il club e l'allenatore Wayne Rooney hanno concordato di comune accordo di separarsi con effetto immediato. Vorremmo ringraziare Wayne e il suo team per tutti gli sforzi profusi e augurare loro il meglio per il futuro. Al momento il club non rilascerà ulteriori dichiarazioni, ma fornirà aggiornamenti sul nuovo staff dirigenziale della prima squadra a tempo debito".

Questo il saluto di Rooney: "Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il consiglio di amministrazione del Plymouth Argyle Football Club, in particolare Simon Hallett e Neil Dewsnip, con cui ho avuto ottimi rapporti. Grazie anche a tutto lo staff che mi ha fatto sentire il benvenuto e che rende il club un posto così speciale, ai giocatori e ai tifosi per i loro sforzi e il loro supporto durante il mio periodo come capo allenatore e auguro loro il meglio per il futuro".