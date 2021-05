Poca fiducia nella Spagna di Luis Enrique: un sondaggio di As svela i dubbi dei tifosi

Le convocazioni diramate da Luis Enrique continuano a far discutere in Spagna. Un sondaggio indetto da AS ha dato risultati per nulla sorprendenti: il 72% degli utenti su un totale di 33.226 votanti non crede che la Roja possa arrivare in fondo all'Europeo. Sotto accusa alcune scelte: non è piaciuta la mossa di convocare solo 24 giocatori al posto dei 26 concessi dall'UEFA, né la mancata chiamata di Sergio Ramos. Per finire, c'è il problema del terzino destro, ruolo che dovrebbe essere ricoperto da Cesar Azpilicueta o Marcos Llorente.