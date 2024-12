Ufficiale Poco dopo l'esonero di Luis Garcia Plaza, l'Alaves annuncia Coudet come nuovo tecnico

Poche ore dopo l'esonero di Luis Garcia Plaza, l'Alaves ha già nominato il suo sostituto. Si tratta di Eduardo Coudet, che ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per allungarlo di un altro anno. Di seguito il comunicato:

"Il Deportivo Alavés ha raggiunto un accordo per assumere Eduardo Coudet come nuovo allenatore della prima squadra. L'allenatore argentino, con quasi 80 partite di esperienza nel LALIGA, firma con la squadra del babazorro fino alla fine della stagione in corso, con la possibilità di prolungare il suo rapporto per un'altra stagione a seconda degli obiettivi. Eduardo Germán Coudet (Buenos Aires, 09/12/1974) è uno degli allenatori sudamericani più riconosciuti e ha una notevole garanzia di successo dopo aver diretto in due fasi Rosario Central, Tijuana, Racing de Avellaneda, Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre , oltre all'RC Celta in LALIGA EA SPORTS. I suoi successi come allenatore includono una Super League argentina e un Trofeo dei Campioni con il Racing, oltre a due secondi classificati in Coppa. Nel 2020 sbarcò in Spagna per prendere in mano le redini della panchina del Real Club Celta de Vigo, in Prima Divisione, dove rimase per tre stagioni e con la squadra olimpica sfiorò la qualificazione alla competizione europea. 'Chacho', come è conosciuto l'allenatore argentino fin dai suoi tempi come calciatore, arriva al Deportivo Alavés accompagnato da due vice-allenatori, Patricio Graff e Carlos Miguel Fernández e due preparatori fisici, Octavio Manera e Guido Cretari, e si unirà immediatamente alla squadra. l'albiazul lavora disciplina per guidare la squadra nella partita di Copa del Rey questo giovedì, contro la Deportiva Minera a Cartagonova".