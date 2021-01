Benitez rifiuta la Nazionale cilena: per la panchina spuntano Crespo, Almeida e Valverde

Nonostante il contratto di Reinaldo Rueda non sia ancora risolto, la Federazione del Cile deve trovare un nuovo Ct per la Nazionale.

Il prescelto, come riferisce latercera.com, era lo spagnolo Rafael Benitez, che avrebbe però rifiutato la chiamata. A confermarlo il presidente della Federazione Pablo Milad: “È stato stilato un elenco di 10 possibili tecnici, a partire dal numero uno, Rafa. È stata una sfida per lui, non economicamente, perché ha un buon stipendio in Cina e un contratto che non gli permette di partire, ha un contratto per un anno in più, ma potrebbe venire con molti meno soldi di quelli che guadagna attualmente. Rueda? Il 31 dicembre, avendo accettato di definire la situazione, mi ha informato di aver raggiunto un accordo con la Colombia. Ci sono stati dei problemi, ma tra oggi e domani dovremmo definire il tutto".

Spazio dunque ad altri nomi, tra i quali figurano anche quelli di Hernan Crespo, Matias Almeyda, Eduardo Coudet e José Pekerman, così come quello dell'ispanico Ernesto Valverde, ex DT di Arturo Vidal a Barcellona.