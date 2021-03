Portieri a segno nel weekend, ma come Chilavert nessuno: 25 anni fa la pazzia contro il River

Nell'ultimo weekend calcistico è andato in scena un vero e proprio "festival del gol dei portieri": dalla Grecia alla Spagna, sono stati ben tre gli estremi difensori a trovare la rete in extremis , regalando ai tifosi grandissime gioie. Il miglior rappresentante della categoria "portiere goleador" è stato certamente José Luis Chilavert: proprio oggi, 22 marzo, i sostenitori del Velez celebrano il venticinquesimo anniversario della strepitosa giocata del paraguaiano contro il River Plate: un calcio di punizione battuto dalla sua metà campo che sorprese il collega dei Millionarios, il Mono Burgos. La partita finì 3-2 per la squadra di Chilavert.

We were talking about a wonderful set of goalkeeper equalisers from the weekend today...

Well 25 years ago today José Luis Chilavert scored this against River Plate. Enjoy.pic.twitter.com/GNmBPAGJKK

