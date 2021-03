Porto, Sergio Conçeiçao sul rinnovo: "La mia continuità qui non è mai stata un problema"

Il tecnico del Porto, Sergio Conçeiçao, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Paços de Ferreira. Circa il suo rinnovo di contratto ha dichiarato: "Per il rispetto che ho per i tifosi e la società, dico che ci sono cose più importanti in questo momento, vale a dire la partita di domani. Non è un problema, la mia continuità per me non lo è mai stata". Arrivato nel 2017, Conçeiçao è attualmente in scadenza di contratto. Sotto la sua gestione il Porto ha vinto due campionati, una coppa nazionale e due supercoppe.