Premier, la polizia inglese ha arrestato un uomo per post razzisti contro Sawyers del WBA

La Polizia del West Midlands in Inghilterra, ha reso noto di aver arrestato un uomo di 49 anni sospettato di aver pubblicato insulti razzisti online contro il centrocampista del WBA Romaine Sawyers nel corso della partita persa per 5-0 in casa del Manchester City. L'uomo è stato preso in custodia nella serata di venerdì e potrebbe non essere l'unico fermato visto che le forze dell'ordine hanno fatto sapere che l'indagine prosegue alla ricerca di altri autori di post razzisti.