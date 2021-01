Premier League, Chelsea avanti a fatica: Mount piega al 78' un Fulham in dieci

vedi letture

Successo di misura per il Chelsea contro il Fulham nel match giocato oggi, vado per la 19esima giornata della Premier League. I padroni di casa sono rimasti in dieci al 44' per l'espulsione di Robinson, ma al Chelsea serve aspettare il 78' per sbloccare la gara: decisiva una rete di Mount. Con questo risultato i Blues salgono al settimo posto con 29 punti, mentre il Fulham resta terzultimo a 12.