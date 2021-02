Premier League, il Tottenham rialza la testa dopo 3 ko di fila: 2-0 al WBA. Kane torna e segna

vedi letture

Rialza la testa il Tottenham dopo tre sconfitte consecutive. Gli uomini di José Mourinho hanno superato il West Bromwich Albion per 2-0 e non è un caso che il successo coincida col ritorno di Harry Kane. Il capitano apre le marcature al 54'. Quattro minuti più tardi, il raddoppio di Son. Tottenham che si porta momentaneamente al settimo posto in classifica, agganciando il Chelsea. La zona Champions dista 4 punti, in attesa di Liverpool-Manchester City.