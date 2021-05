Premier League, poker del Leeds in casa del Burnley. Doppietta per Rodrigo

vedi letture

Il Leeds ha vinto l’anticipo della 36^ giornata di Premier League con un netto 4-0 sul campo del Burnley. La squadra di Bielsa è passata in vantaggio sul finire del primo tempo con Klich per poi raddoppiare con Harrison allo scoccare dell’ora di gioco. Nel finale è invece salito in cattedra Rodrigo che con una doppietta in due minuti ha calato il poker per gli ospiti. Il Leed sale così a quota 53 punti in classifica, mentre il Burnley resta fermo a 39.