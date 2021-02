Premier League, Richarlison la apre, Sigurdsson la chiude: Everton batte Liverpool 2-0

vedi letture

Mancava dal 1999 una vittoria dell’Everton sul campo del Liverpool, mai arrivata negli anni duemila. E oggi, 22 anni dopo l’ultima volta, la squadra di Ancelotti sbanca Anfield battendo per 2-0 il Liverpool di Klopp, sempre più in crisi in Premier, alla quarta sconfitta consecutiva. Decidono le reti di Richarlison, al terzo del primo tempo dopo un errore difensivo di Kabak, e di Sigurdsson, che nel finale di gara batte dal dischetto Alisson, dopo che Alexander-Arnold aveva steso Calvert-Lewin. Con questa sconfitta il Liverpool dice definitivamente addio alle speranze di titolo, e rischia anche il posto europeo, con l'Everton che raggiunge gli arcirivali in classifica a quota 40.