PSG ai quarti, rivedi Pochettino "Troppa negatività, abbiamo dato una grande prova di forza"

Mauricio Pochettino è felice dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League del suo Paris Saint-Germain, che ha eliminato il Barcellona nonostante la generosa prova offerta dai catalani in Francia: "Cinque gol a due in 180', sono davvero felice per la qualificazione. È una grande gioia dopo due mesi di lavoro e merito soprattutto di quel 4-1 di Barcellona. Abbiamo visto cosa è successo in questi giorni, c'è tanta negatività e sono state dette cose che non hanno aiutato la squadra. Abbiamo dato una grande prova di forza e siamo riusciti ad andare oltre l'aspetto mentale. Sono felice di essere ai quarti".